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        Haberler Magazin Berk Atan, zor günleri atlattı - Magazin haberleri

        Berk Atan, zor günleri atlattı

        Geçtiğimiz nisan ayında trafik kazası geçiren ve bir süre hastanede tedavi gören oyuncu Berk Atan, tatil sezonunu Bodrum'da açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 09:58 Güncelleme: 07.06.2025 - 10:04
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Berk Atan, Bodrum'da objektiflere yansıdı.

        Berk Atan, Yalıkavak'ta uzun süre telefonda bir arkadaşıyla konuşurken görüntülendi. Denize girmeyen Atan, iskelede yürürken bir yandan da telefon görüşmesi yaptı.

        Berk Atan, nisan ayında Eskişehir'de trafik kazası geçirmişti. Atan'ın kaburgasında kırık olduğu tespit edilmiş ve bir süre hastanede tedavi görmüştü.

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        #Berk Atan

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