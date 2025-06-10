Bergüzar Korel'den yeni tatil paylaşımları
Bergüzar Korel, çıktığı tatilinden çektiği yeni fotoğrafları takipçileriyle paylaştı
Giriş: 10.06.2025 - 20:15 Güncelleme: 10.06.2025 - 20:15
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, havaların ısınmasıyla birlikte yaz sezonunu bir süredir açmıştı.
Güneşli havanın tadını çıkaran Bergüzar Korel, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
8 ayda 25 kilo vererek fit haline kavuşan Bergüzar Korel, formunu koruduğu son haliyle de dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram
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