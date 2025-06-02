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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine ve motorine indirim geliyor! Benzine ve motorine ne zaman ve ne kadar indirim gelecek? 3 Haziran 2025 benzin ve motorin fiyatı

        Benzine ve motorine indirim geliyor! Benzine ve motorine ne zaman ve ne kadar indirim gelecek?

        Petrol fiyatlarında, cuma günü iki haftadır üst üste düşüş gerçekleşti. Bu düşüşte, temmuzda OPEC+ grubundan yeni üretim artışı beklentileri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin yürürlükte kalmasını destekleyen mahkeme kararının yarattığı belirsizlik etkili oldu. Bu kapsamda benzin ve motorine de indirimin yolda olduğu öğrenildi. Peki, motorin ve benzine ne kadar ve ne zaman indirim gelecek? İşte, 3 Haziran motorin ve benzin fiyatlarında son durum ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 14:00 Güncelleme: 03.06.2025 - 00:13
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        • 1

          Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, mayıs ve haziran aylarında olduğu gibi temmuzda da günlük 411 bin varil arz artışına gitme kararı aldı. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan 8 ülkenin beklentiler doğrultusunda aldığı bu karar, piyasalarda arz fazlası endişelerini ve aşağı yönlü fiyat baskısını da hafifletiyor. Uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların beraberinde motorin ve benzine indirim olarak yansıyacağı öngörülüyor. Peki, benzin ve motorine ne zaman indirim gelecek? İşte, detaylar...

        • 2

          BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

          Motorine 6 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira, benzine ise 5 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş indirim bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,83 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,10 TL

          LPG litre fiyatı: 26,18 TL

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,69 TL

          Motorin litre fiyatı: 45,99 TL

          LPG litre fiyatı: 25,41 TL

        • 5

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 47,85 TL

          Motorin litre fiyatı: 47,29 TL

          LPG litre fiyatı: 25,92 TL

        • 6

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 47,48 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,95 TL

          LPG litre fiyatı: 26,02 TL

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