Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Benzin, motorin ve LPG’ye uygulanan zam veya indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatları İsrail'in İran'a saldırmasıyla yükselişe geçti. Bu yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Önceki gün benzine zam yapılırken bugün ise motorine zam geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 14 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...