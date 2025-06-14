Benzin sonrası motorine de zam geldi! Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. LPG, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Dün benzinin litre fiyatına 1 lira 46 kuruş zam uygulanmıştı. Bu kez de akaryakıt ürünlerinden motorine zam geldi. Zamlı fiyatlar gece itibarıyla tabelaya yansıdı. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 14 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...
- 1
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Benzin, motorin ve LPG’ye uygulanan zam veya indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatları İsrail'in İran'a saldırmasıyla yükselişe geçti. Bu yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Önceki gün benzine zam yapılırken bugün ise motorine zam geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 14 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...
- 2
MOTORİNE ZAM GELDİ
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıta zam olarak yansıyor.
Dün benzinin litre fiyatına 1 lira 46 kuruş zam gelmişti. Benzinin ardından motorinin litre fiyatına da 1 lira 53 kuruş zam geldi.
Zamlı fiyatlar 14 Haziran Cumartesi günü itibarıyla tabelaya yansıdı. Zam ile birlikte Bitlis, Elazığ, Hakkari gibi bazı şehirlerde motorinin litresi 50 TL'yi aştı.
- 3
LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
LPG (otogaz) fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
-
- 4
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 48.39 TL
Motorin litre fiyatı: 47.76 TL
LPG litre fiyatı: 25.09 TL
- 5
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 48.24 TL
Motorin litre fiyatı: 47.64 TL
LPG litre fiyatı: 24.49 TL
- 6
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 49.08 TL
Motorin litre fiyatı: 48.64 TL
LPG litre fiyatı: 24.99 TL
-
- 7
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 49.41 TL
Motorin litre fiyatı: 48.97 TL
LPG litre fiyatı: 24.94 TL
- 8
BİTLİS AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 50.49 TL
Motorin litre fiyatı: 50.10 TL
LPG litre fiyatı: 25.09 TL
ELAZIĞ AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 50.55 TL
Motorin litre fiyatı: 50.12 TL
LPG litre fiyatı: 24.99 TL
HAKKARİ AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 50.55 TL
Motorin litre fiyatı: 50.13 TL
LPG litre fiyatı: 25.65 TL