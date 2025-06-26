Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve küresel piyasalardaki gelişmeler nedeniyle akaryakıt fiyatları sık sık güncelleniyor. İran ve İsrail arasında ateşkes ilan edilmesinin ardından petrol fiyatları yaklaşık 79 dolardan 67.9 dolara geriledi. Böylece petrol fiyatları çatışma öncesi seviyelere geri dönerken bugün akaryakıt fiyatlarına da indirim geldi. Benzin ve motorine indirim geldi. Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 26 Haziran 2025 İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…