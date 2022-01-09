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Bennu Yıldırımlar'dan Fahriye Evcen-Gökçe Bahadır' açıklaması

Bennu Yıldırımlar'dan 'Fahriye Evcen-Gökçe Bahadır' açıklaması

Bir zamanların fenomen dizilerinden olan 'Yaprak Dökümü'nde iki kız kardeşi canlandıran Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti. O dönem dizinin başrol oyuncularından biri olan Bennu Yıldırımlar da konuyla ilgili konuştu

09.01.2022 - 15:10 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Kurt Adam' adlı tiyatro oyununun prömiyeri dün akşam Şişli Tiyatro'nuda gerçekleşti. Oyuna katılan ünlü isimler arasında Bennu Yıldırımlar da vardı. 

  • Gazetecilerle sohbet eden Yıldırımlar, dijital platform ve televizyon dizileri arasında yapılan kıyaslama hakkında konuştu. 52 yaşındaki oyuncu, "Ben konuya bakarım, dijital veya televizyon fark etmez, konuyu beğenirsem benim için yeterlidir." şeklinde konuştu. 

  • Bennu Yıldırımlar, ayrıca 2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü'nde oynayan Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın arasında soğuk rüzgarlar estiği yönünde çıkan iddialar hakkında konuştu.

  • "ÖYLE BİR DURUM YAŞANMADI"

    O dönem dizide 'Leyla' (Gökçe Bahadır) ve 'Necla'nın (Fahriye Evcen) ablası 'Fikret' karakterini canlandıran Yıldırımlar, konuyla ilgili, "Ben öyle şeyler hatırlamıyorum, öyle bir durum yaşanmadı." dedi.

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