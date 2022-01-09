"ÖYLE BİR DURUM YAŞANMADI"

O dönem dizide 'Leyla' (Gökçe Bahadır) ve 'Necla'nın (Fahriye Evcen) ablası 'Fikret' karakterini canlandıran Yıldırımlar, konuyla ilgili, "Ben öyle şeyler hatırlamıyorum, öyle bir durum yaşanmadı." dedi.