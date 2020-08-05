"İYİ Kİ BİZİ SEÇTİN"

Şarkıcı, bebeğini dünyaya getirdiği gün hastanede çekilen bir kareyi yayınlayarak, altına şu notu ekledi:

Seni ilk görüdüğümüz an yeniden doğduk. Bizim güzel mucizemiz, bal kızımız, pamuğumuz iyi ki doğdun. Hepimiz seni çok seviyoruz. Sen de iyi ki bizi seçtin canım yavrum.