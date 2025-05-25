Benfica: 1 - Sporting Lizbon: 3 | MAÇ SONUCU

Sporting Lizbon, Portekiz Kupası finalinde uzatmalarda Benfica'yı 3-1 yenerek zafere ulaştı.

Jamor Ulusal Stadyumu'ndaki müsabakada milli futbolcu Orkun Kökçü'nün 47. dakikada Benfica'yı öne geçiren golünün asisti de milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

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13. dakikada Benfica lehine olası bir penaltı VAR kararı ile iptal edilirken, 52. dakikada Benfica'nın bir golü yine VAR kararıyla iptal edildi.

90+10. dakikaya 1-0 yenik durumda giren Sporting, Viktor Gyökeres'in 90+11. dakikada penaltı atışından bulduğu gol ile maçı uzatmalara taşımayı başardı. Uzatmalara iyi başlayan Sporting Lisbon, Danimarkalı forvet Conrad Harder'ın 99. dakikadaki golüyle ilk kez öne geçti. Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincao, Sporting'e 120+1. dakikada 3-1'i getiren golü attı. Sporting Lizbon bu skorla kupayı 18. kez kaldırdı.