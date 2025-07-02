İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Dünya Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Chelsea, 125 milyon dolar değerindeki kupa ödülü için ABD'deki turnuvada mücadele ederken takımın sol beklerinden Ben Chilwell, Bodrum tatilinde görüntülendi.

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Ben Chilwell'e, tatilinde arkadaşları eşlik etti.

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Ben Chilwell'in neden takımıyla birlikte turnuvada olmadığı merak edildi. Edinilen bilgiye göre ünlü futbolcu sakatlığı nedeniyle ABD'ye gidemedi.

Ben Chilwell, bunun üzerine tatilini geçirmek üzere Bodrum'a geldi. Türkbükü'ndeki lüks bir otelde görüntülenen Chilwell, günü iskelede dinlenerek geçirdi.