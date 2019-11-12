Belhanda'ya talip var!

Bu sezon gösterdiği performansın yanı sıra Galatasaray taraftarıyla yaşadığı atışma sonrası kendini yedek kulübesinde bulan Younes Belhanda için Al Nassr Kulübü devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar’ın Belhanda için kapıyı 10 milyon euro'dan açması bekleniyor. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan 29 yaşındaki oyuncu 7 lig maçında oynarken sadece 1 gol attı.