Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler EGM sonuç sayfasında! Bin 250 bekçi alımı başvuru sonuçları

Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler EGM sonuç sayfası

Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bin 250 bekçi alımı 18 Ocak - 13 Ocak tarihlerinde 2023/1 dönem bekçi başvuruları yapılmıştı. Başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, bin 250 bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Giriş: 01.06.2023 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 26 ilde bin 250 bekçi alımı başvuruları e- Devlet üzerinden tamamlandı. Peki,  2023/1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bekçi alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız. 

  • BEKÇİ ALIMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

    a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

    c)    En az 167 cm boyunda olmak, 

    d)    Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. 

    e)    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

    f)    Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak, 

    g)    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, 

    h)    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    i)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    j)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

    k)    Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

    l)    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

  • m)    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

    n)    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

    o)    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    p)    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

    r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

    s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

    t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.