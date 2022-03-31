Bedia Gün, bronz madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Bedia Gün, üçüncülük maçında İsveç Nova Bergman ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelede 5-4 üstünlük sağlayan Gün, bronz madalya kazandı.

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