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        Haberler Bilgi Ekonomi Bedelli askerlik ücreti son dakika: 2024 bedelli askerlik ne kadar oldu? 2024 Temmuz güncel bedelli ücreti kaç TL?

        Bedelli askerlik zammı son dakika: 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları netlik kazanacak. Bu kapsamda, memur maaşları ile bağlantılı olan bedelli askerlik ücreti de yeniden şekillenecek. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte 2024 Temmuz güncel bedelli ücreti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 23:32 Güncelleme: 03.07.2024 - 07:13
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        • 1

          Bedelli askerlik yapmayı düşünenlerin gündeminde enflasyon verileri ile şekillenen bedelli askerlik ücreti yer alıyor. 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verileri ile zamların yanında kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti gibi birçok kalem de netlik kazanacak. İşte 2024 Temmuz güncel bedelli ücretinde son gelişmeler...

        • 2

          BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

          Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor. Güncel bedel netleşince haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

          Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

        • 4
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