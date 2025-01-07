Bebeğine 'Ferdi Tayfur' ismini verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Abdullah Savaş (40), 10 yaşından bu yana büyük bir hayranlıkla dinlediği Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un ismini, yeni doğan oğluna verdi. 25 Aralık'ta dünyaya gelen üçüncü çocuğuna isim düşünen savaş, 2 Ocak akşamında Ferdi Tayfur'un ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı, ardından bebeğine Ferdi Tayfur ismini koydu.

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Baba Abdullah Savaş; "Öleceği hiç aklıma gelmiyordu. Ölümü beni çok yıktı. 3 gün rahat uyuyamadım. Çocuğum zaten olmuştu ve o zaman karar verdim. Daha önce doğan çocuklarımın ismini de Ferdi Tayfur ve Necla Nazır koymayı düşünüyordum fakat olmadı" dedi.

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"ADIYLA YAŞASIN"

10 yaşından itibaren Ferdi Tayfur'un şarkılarını dinlemeye başladığını ve kendisine çok büyük bir hayranlık beslediğini belirten Abdullah Savaş, Ferdi Tayfur'un ölüm haberini almasıyla birlikte kaldığı hastaneye gittiğini fakat cenazesinin defnedildiği İstanbul'a yeni doğan çocuğuyla ilgilenmek zorunda olduğu için gidemediğini söyledi.