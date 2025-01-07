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        Haberler Magazin Bebeğine 'Ferdi Tayfur' ismini verdi

        Bebeğine 'Ferdi Tayfur' ismini verdi

        Antalya'da bir baba, yeni doğan oğluna Ferdi Tayfur'un ismini verdi. Çocuğunun olmasıyla mutluluk, hayranı olduğu sanatçının ölümüyle de üzüntüyü bir arada yaşayan baba; "Onun ölümü beni perişan etti. O sıra ismini çocuğuma verdim. Adıyla yaşasın" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:49
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        Bebeğine 'Ferdi Tayfur' ismini verdi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Abdullah Savaş (40), 10 yaşından bu yana büyük bir hayranlıkla dinlediği Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un ismini, yeni doğan oğluna verdi. 25 Aralık'ta dünyaya gelen üçüncü çocuğuna isim düşünen savaş, 2 Ocak akşamında Ferdi Tayfur'un ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı, ardından bebeğine Ferdi Tayfur ismini koydu.

        Baba Abdullah Savaş; "Öleceği hiç aklıma gelmiyordu. Ölümü beni çok yıktı. 3 gün rahat uyuyamadım. Çocuğum zaten olmuştu ve o zaman karar verdim. Daha önce doğan çocuklarımın ismini de Ferdi Tayfur ve Necla Nazır koymayı düşünüyordum fakat olmadı" dedi.

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        "ADIYLA YAŞASIN"

        10 yaşından itibaren Ferdi Tayfur'un şarkılarını dinlemeye başladığını ve kendisine çok büyük bir hayranlık beslediğini belirten Abdullah Savaş, Ferdi Tayfur'un ölüm haberini almasıyla birlikte kaldığı hastaneye gittiğini fakat cenazesinin defnedildiği İstanbul'a yeni doğan çocuğuyla ilgilenmek zorunda olduğu için gidemediğini söyledi.

        Hayranı olduğu sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası çok büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Savaş; “Ben çocukluktan beri Ferdi Tayfur'u seviyorum. Şu an yaşım 40. 10 yaşından beri Ferdi Tayfur'un şarkılarını dinliyorum. Ferdi Tayfur'un öleceği hiç aklıma gelmiyordu. Çocuğumun adını Ferdi Tayfur koymaya karar verdim. Adıyla yaşasın” ifadelerine yer verdi.

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        #ferdi tayfur

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