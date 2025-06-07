7 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur ve Hakkari çevreleri ile Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.