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        Haberler Bilgi Gündem Bayramın ikinci günü hava nasıl? 7 Haziran Cumartesi İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahmini

        7 Haziran Cumartesi güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, bayramın ikinci gününde hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji; rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini duyurdu. Hava sıcaklığının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. 7 Haziran Cumartesi hava durumu detayları haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 01:01 Güncelleme: 07.06.2025 - 01:01
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramın ikinci günü olan 7 Haziran Cumartesi günü için hava durumu tahminlerini sitesi üzerinden paylaştı. Yaz aylarına girilmesiyle artan hava sıcaklıkları konusunda uzmanlar uyarırken diğer uyarılar ve il il hava durumu tahminleri gündeme geldi. Peki, 7 Haziran Cumartesi hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu..

        • 2

          7 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA NASIL?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur ve Hakkari çevreleri ile Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          İSTANBUL 17°C, 26°C

          Parçalı ve az bulutlu.

          İZMİR 20°C, 33°C

          Parçalı ve az bulutlu.

          ANKARA 17°C, 33°C

          Parçalı ve az bulutlu.

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