Bayramda PTT ve kargolar açık mı? 6-7-8-9 Haziran PTT ve kargo çalışıyor mu?
Kurban Bayramı süresince, kargo şirketlerinin çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo gibi kargo firmaları, bayram süresince hizmet verip vermeyecekleri araştırılıyor. Peki, Bayramda PTT ve kargolar açık mı? 6-7-8-9 Haziran PTT ve kargo çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?
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Kurban Bayramı boyunca PTT ve kargoların çalışma durumu kargosu olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Resmi tatil kapsamında bayram, 5 Haziran arefe günü saat 13.00'te başlayarak 9 Nisan Pazartesi gününe kadar sürecek. Peki, 6-7-8-9 Haziran 2025 Bayramda PTT ve kargolar açık mı? PTT, kargo çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA YURTİÇİ KARGO AÇIK MI?
Yurtiçi Kargo, arife ve Kurban Bayramı çalışma saatlerini açıkladı. Arife günü dağıtım yapacağını açıklayan şirket, bayram boyunca hizmet vermeyecek. Firmadan yapılan yazılı açıklama şöyle;
"Değerli müşterilerimiz, Kurban Bayramınızı şimdiden kutlarız. Arefe günü (Perşembe) kargo alım ve dağıtım işlemlerimize devam ediyoruz. Bayram süresince (6 - 7 - 8 - 9 Haziran) tüm birimlerimiz resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
10 Haziran Salı günü itibariyle tüm birimlerimiz normal işleyişine devam edecek olup; siz değerli müşterilerimize hizmet vermeyi sürdürecektir. Bayram süresince bize 10.00 - 20.00 saatleri arasında 444 99 99 numaralı çağrı merkezimizden veya resmi sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz."
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA MNG (DHL) KARGO AÇIK MI?
MNG (DHL) Kargo, Kurban Bayramı boyunca hizmet vermeyeceğini açıkladı. Şirketten yapılan yazılı açıklama şöyle;
""Değerli Müşterilerimiz, Kurban Bayramı dolayısıyla 6-9 Haziran tarihleri arasında tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. 10 Haziran Salı günü sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. İyi bayramlar dileriz."