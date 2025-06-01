Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretsiz, toplu taşıma bedava mı?
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yılın ikinci dini bayramı, bu yıl 6-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Sayılı günler kala bayramda köprü, otoyol ve toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı seyahate çıkacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu noktada ''Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla otoyol ve köprü geçişlerinde uygulanacak karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 2025 Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz, toplu taşıma bedava mı? İşte yanıtı!
- 1
İslam alemi, Kurban Bayramı'na kavuşmak için gün sayıyor. Kurban kesme ibadetinin yerine getirildi yılın ikinci dini bayramı, bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bilindiği üzere dini bayramlarda köprüler ve otoyollar ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bu sebeple bu yıl bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak merak ediliyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, 2025 Kurban Bayramı’nda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz, toplu taşıma bedava mı?
- 2
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
2025 yılında Kurban Bayramı arefe günü, 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı ise 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Yılın ikinci dini bayramı, 4. günü olan 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak.
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak.
- 3
KURBAN BAYRAMI’NDA HANGİ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek.
Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi günü saat 24:00'e kadar ücretsiz olacak.
Öte yandan, yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.
- 4
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI, ÜCRETSİZ Mİ?
Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi günü saat 24:00'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.
- 5
BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ücretsiz olacağını bildirdi.
Uraloğlu, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00’da (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayacak uygulamanın 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00’e kadar süreceğini söyledi.
Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı’nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini de açıklayan Uraloğlu, uygulamanın 6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan (Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece) itibaren 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00’e kadar devam edeceğini belirtti.
Uraloğlu, “Kurban Bayramı’nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.