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        Haberler Bilgi Bayramda hava nasıl olacak? 6-9 Haziran Kurban Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu

        Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? 6-9 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu

        4,5 gün sürecek Kurban Bayramı'nda hava durumu araştırılıyor. Bayram boyunca Türkiye genelinde sıcaklıkların artması beklenirken, meteoroloji önümüzdeki günlerde sıcaklığın mevsim normalleri üzerine çıkacağını belirtiyor. Peki, 6-9 Haziran tarihleri arasında bayramda hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:03
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        • 1

          Arife günü ile 4,5 gün sürecek Kurban Bayramı boyunca havanın nasıl olacağı araştırılıyor. Yaz mevsimine giriş yapan Türkiye, bayramı da sıcak geçirecek. Bayram boyunca bazı şehirler zaman zaman yağış alsa da sıcaklıkların yarından itibaren artacağı öngörülüyor. Peki, bayramda hava nasıl olacak? İşte, 6-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı hava durumu...

        • 2

          6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

          Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerde, zamanla tüm yurtta artarak, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        • 3

          6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

          Arife günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin, bayramın 1. günü ise Doğu Anadolu'nun doğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.

          Bayramın 2. günü yağış beklenmezken, 3. günü Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin, 4. günü ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağış alacağı tahmin ediliyor.

        • 4

          6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU

          Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul, İzmir'de hava durumu genellikle az bulutlu ve açık olacak.

        • 5

          Ankara

          6 Haziran: 14-30 derece

          7 Haziran: 15-31 derece

          8 Haziran 15-31 derece

          İstanbul

          6 Haziran: 14-30 derece: 18-29 derece

          7 Haziran: 15-31 derece: 18-27 derece

          8 Haziran 15-31 derece: 17-27 derece

          İzmir

          6 Haziran: 14-30 derece: 21-33 derece

          7 Haziran: 15-31 derece: 21-34 derece

          8 Haziran 15-31 derece: 21-32 derece

        • 6

          5 Haziran Perşembe Türkiye genelinde hava durumu

        • 7

          6 Haziran Cuma Türkiye genelinde hava durumu

        • 8

          7 Haziran Cumartesi Türkiye genelinde hava durumu

        • 9

          8 Haziran Pazar Türkiye genelinde hava durumu

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