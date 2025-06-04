Bayramda günü noterler açık mı? 2025 Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu?
Kurban Bayramı için geri sayım sona ererken, noterlerin çalışma durumu gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı bilindiği gibi bu sene 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, "Bayramda noterler açık mı? Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu?" İşte 2025 Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu sorusunun yanıtı...
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Kurban Bayramı'nda hazırlıkların sonuna gelindi. Bayram sürecinde araç ve konut alış satışı, tasdikleme gibi işlem yaptırmayı düşünenler, Kurban Bayramı'nda noterlerin açık mı, kapalı mı olacağını araştırmaya başladı. Peki, "Bayramda noterler açık mı, kapalı mı? 2025 Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu?" İşte bayramda noterlerin çalışma saatleri...
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NOTERLER BAYRAMDA AÇIK MI?
Noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu gerekçesiyle bayram süresince kapalı olacak.
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NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ
Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.
Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.