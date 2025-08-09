BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başladı ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram tatilinde kültür ve sanat aktivitesi yapmak isteyen kişiler Kurban Bayramı'nda müzeler ve sarayların açık olup olmadığını merak ediyor.

Tatil günlerinde, müzeler ve bağlı birimleri ziyarete açık bulundurulur. Bu durumda yeteri kadar personele fazla mesai yaptırılır. Dini bayramların ilk günü, müzeler öğleye kadar ziyarete kapalı tutulur.

İşte, Kurban Bayramı 3. ve 4. günleri açık olan müzeler ve saraylar...