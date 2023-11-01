Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Bayern GS maçı günü
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndek tesmilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında grup lideri Bayern Münih'e konuk oluyor. Sahasında karşılaştığı rakibine 3-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, deplasmanda rövanşı almak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği söz konusu mücadelenin günü, saati, yayıncı kanalı ve temsilcimizin muhtemel 11'ine dair bilgileri bir araya getirdik...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta için geri sayıma geçildi. Söz konusu haftada temsilcimiz Galatasaray, Alman devi Bayern Münih ile Allianz Arena'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya kısa bir süre sarı kırmızılı taraftarlar için hem A Grubu'ndaki son durumu hem de temsilcimizin kalan maçlarının fikstürünü bir araya getirdik...
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BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Bayern Münih Galatasaray A Grubu 4. maçı 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 23:00'de oynanacak.
Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 9 Puan (+4 av)
2- Galatasaray / 4 Puan (-1 av)
3- Kopenhag / 1 Puan (-1 av)
4- Manchester United / 0 Puan (-2 av)
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi
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GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray (23:00)
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United (20:45)
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray (23:00)