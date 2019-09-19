Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'ya 2-1 mağlup oldu.

Mücadelede 16. dakika oynanırken Joao Mario'nun asistinde Grzegorz Krychowiak, Rusya ekibini 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Alman temsilcisi 25. dakikada bu gole cevap verdi. Lars Bender'in asistinde Charles Aranguiz skoru 1-1'e getirdi.

Lokomotiv Moskova, 37. dakikada bir kez daha öne geçti. Rusya ekibinde Dimitri Barinov, skoru 2-1'e getiren golü attı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Lokomotiv Moskova, Bayer Leverkusen'i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne kıymetli bir galibiyetle başladı.

Gruptaki diğer mücadelede Atletico Madrid ile Juventus 2-2 berabere kalınca D Grubu'nda ilk haftayı Lokomotiv Moskova lider tamamladı. Juventus, 1 puanla 2. sırada yer alırken Atletico Madrid 3, Leverkusen ise 4. sırada yer aldı.