Bundesliga'nın lideri Bayern Münih, 30. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan Bayer Leverkusen, 9. dakikada Lucas Alario'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bayern Münih bu gole 27. dakikada Kingsley Coman'la yanıt verdi.

Karşılaşmanın 42. dakikasında takımının ilk golünün hazırlayıcısı olan Leon Goretzka bu kez ağları kendisi sarstı ve Bayern Münih'i öne geçirdi. Konuk ekip ilk 45 dakika sonuçlanmadan Serge Gnabry ile bir gol daha buldu ve soyunma odasına 3-1 önde gitti.

Mücadelede 66. dakika oynanırken Robert Lewandowski skoru 4-1'e getiren golü kaydederken maçın sonucunu 2003 doğumlu Florian Wirtz belirledi. Bayer Leverkusen'de oyuna ikinci yarının başında giren genç futbolcu, 89. dakikada farkı 2'ye indiren golü attı.