Başkent'te toplu taşıma hizmetleri "yazlık servis" uygulamasına geçti

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 371 güzergahta hizmet vermeye devam eden EGO otobüslerinin güncel hareket saatleri ve güzergahlarına "EGO CEP'TE" mobil uygulaması ile "www.ego.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Açıklamada, saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık yapılacak gözetimlerde, yolcu yoğunluğuna göre ilave otobüs ve tren servisleri verileceği kaydedildi.

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