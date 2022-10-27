BAŞAKŞEHİR NASIL 1. OLUR?



UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda 10 puanla lider durumda bulunan Başakşehir, bu akşam Fiorentina'dan puan alması durumunda ya da en çok 2 farklı kaybetmesi durumunda grubunu lider olarak tamamlamayı başaracak.