Başakşehir, Galatasaray'ı alkışladı
Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray son maçında sahaya, Başakşehirli futbolcuların alkışları arasında çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray ile Başakşehir, RAMS Park'ta karşılaşırken, müsabaka öncesinde turuncu-lacivertliler, şampiyon sarı-kırmızılıları alkışladı.
Galatasaraylı futbolcular, seremoni öncesinde saha kenarında ikiye ayrılan Başakşehirli futbolcuların arasından geçerek sahaya çıktı. Bu esnada Başakşehirli futbolcular, rakibini şampiyonluğundan dolayı alkışladı.