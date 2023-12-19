Türkiye'nin değerlerinden biri olması vesilesiyle başta müzik olmak üzere birçok organizasyonda adına ödül kategorileri düzenlendi / düzenleniyor.

Elbette, o ödül törenlerini düzenleyenlerin amacı Barış Manço'nun adını yaşatmak, kendisine duyulan saygı ve sevgiyi gözler önüne sermek.

Manço ailesinin elbette buna bir itirazı yok.

Barış Manço'nun adının yaşatılma çabasını takdir ediyor, ödül törenlerini düzenleyenlere teşekkürlerini sunuyorlar.