Barış Arduç, ayrılık iddialarını yalanladı

Hande Erçel ile Barış Arduç, 'Aşkı Hatırla' dizisinde başrolü paylaşıyor. Dizideki cesur sevişme sahnelerin ardından sosyal medyada, Barış Arduç ile 2020'de evlendiği meslektaşı Gupse Özay’ın ayrıldığı iddiaları ortaya atıldı.

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'Aşkı Hatırla' adlı dizideki sevişme sahneleri, Barış Arduç ile Hande Erçel'in hayranları tarafından bir hayli cüretkâr bulunmuştu.

Uzun süredir sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam eden ancak birlikte paylaşımda bulunmayan çiftin Jan Asya adında bir kızları bulunuyor.

Barış Arduç, Gupse Özay’ın yeni projesini sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi. Bu hareket, ayrılık söylentilerini yalanlamış oldu.

Hande Erçel ile Barış Arduç’un dizideki sevişme sahneleri sonrası, Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın da ayrıldığı yönünde de iddialar gündeme gelmişti. Ancak bu söylentiler de asılsız çıktı.