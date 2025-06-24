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        Haberler Magazin Barış Arduç, ayrılık iddialarını yalanladı - Magazin haberleri

        Barış Arduç, ayrılık iddialarını yalanladı

        'Aşkı Hatırla' dizisinde Hande Erçel ile olan sevişme sahnelerinin ardından Barış Arduç ile eşi Gupse Özay'ın ayrıldığı konuşuldu. Ancak Arduç, Özay'ın yeni projesini destekleyerek bu iddiaları yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 19:49 Güncelleme: 24.06.2025 - 20:36
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        Ayrılık iddialarını yalanladı
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        Hande Erçel ile Barış Arduç, 'Aşkı Hatırla' dizisinde başrolü paylaşıyor. Dizideki cesur sevişme sahnelerin ardından sosyal medyada, Barış Arduç ile 2020'de evlendiği meslektaşı Gupse Özay’ın ayrıldığı iddiaları ortaya atıldı.

        'Aşkı Hatırla' adlı dizideki sevişme sahneleri, Barış Arduç ile Hande Erçel'in hayranları tarafından bir hayli cüretkâr bulunmuştu.

        Uzun süredir sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam eden ancak birlikte paylaşımda bulunmayan çiftin Jan Asya adında bir kızları bulunuyor.

        Barış Arduç, Gupse Özay’ın yeni projesini sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi. Bu hareket, ayrılık söylentilerini yalanlamış oldu.

        Hande Erçel ile Barış Arduç’un dizideki sevişme sahneleri sonrası, Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın da ayrıldığı yönünde de iddialar gündeme gelmişti. Ancak bu söylentiler de asılsız çıktı.

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        #Hande Erçel
        #gupse özay
        #Barış Arduç

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