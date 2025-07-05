Barış Akarsu, ölümünün 18'inci yıl dönümünde anıldı

Rock ve Anadolu Rock müziğinin tanınan isimlerinden Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007 akşamı Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından geçen 18 yıla rağmen, Barış Akarsu memleketi Bartın’ın Amasra ilçesinde unutulmadı.

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Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ünlü sanatçının 18. ölüm yıldönümünde, Akarsu'nun ismini taşıyan parkta yaptığı açıklamayla sanatçıyı andı. Başkan Çakır, "Barış Akarsu'yu rahmetle anıyoruz. Kendisi, Amasra'mıza hem adıyla hem de temsil ettiği değerlerle ciddi katkı sağlamış, Amasra’mızın tanıtımında büyük etkisi olmuş ve hâlâ unutamadığımız bir değerimizdir. Kendisine rahmet diliyoruz." dedi.

Anma töreninin ardından Amasra Belediyesi tarafından, günün anısına Barış Akarsu'nun memleketini anlattığı 'Amasra' adlı şarkısı ve bu şarkıya hazırlanan özel klip paylaşıldı.