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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Barcelona- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları - Futbol Haberleri

        Barcelona- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı Barcelona- Napoli maçıyla devam ediyor. La Liga'da lider Real Madrid'in 8 puan gerisinde kalan Barcelona, Napoli engelini geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. İtalyan ekibi ise, zorlu deplasmanda galip gelerek üst tura yükselmek istiyor. Sporseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Barcelona- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 13:46 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:46
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona evinde Napoli'yi konuk ediyor. İlk maçın 1-1 sonuçlanmasının ardından Katalan ekibi ev sahibi avantajını değerlendirerek üst tura yükselmek istiyor. Futbolseverler, kritik mücadele öncesinde Barcelona- Napoli maçının muhtemel 11'lerini araştırıyor. İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          BARCELONA- NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Barcelona- Napoli rövanş karşılaşması 12 Mart Salı (bugün) 23:00'de başlayacak.

          Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan maç dijital platform EXXEN'den naklen yayınlanacak.

        • 3

          BARCELONA- NAPOLİ MUHTEMEL 11'LER

          Barcelona: M. ter Stegen, Kounde, Araujo, Pau Cubarsi, Cancelo, Lopez, Christensen, Gündoğan, Yamal, Lewandowski, Raphinha

          Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Traore, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen

        • 4

          HER İKİ TAKIMDA SON DURUM

          Barcelona Şampiyonlar Ligi’nde Porto, Shakhtar Donetsk, Royal Antwerp gibi takımların bulunduğu H Grubunu 12 puanla lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Xavi'nin öğrencileri bu sezon Devler Ligin’de oynadığı toplam 7 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

          Napoli ise Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Real Madrid’in hemen ardından ikinci oldu. İtalyan ekibi Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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