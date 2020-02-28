Köyünü en son sular altında gördüğünü kaydeden Ekinci, "Minarenin uç kısmı görünüyordu. Şimdi sular çekilmiş ve güzel bir manzara ortaya çıkmış. Her taraf buzlar içinde, biz de bunun için tekrar köylerimizi görmeye geldik. Çok güzel bir görüntü var; yerli ve yabancı turistlerimiz için güzel bir mekan. Gelip görmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.