Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı yüzde kaç? 10 Haziran İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı

        Baraj doluluk oranı yüzde kaç? 10 Haziran İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı

        İSKİ tarafından baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. İstanbul'daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte, 10 Haziran İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 09:49 Güncelleme: 10.06.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan verilere göre Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesi belli oldu. Peki, 10 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        • 2

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

          İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 73, 83 oldu.

        • 3

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 10 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

          Ömerli Barajı: %84,34

          Darlık Barajı: %77,62

          Elmalı Barajı: %89,29

          Terkos Barajı: %75,82

        • 4

          Alibey Barajı: %56,01

          Büyükçekmece Barajı: %66,58

          Sazlıdere Barajı: %55,54

          Istrancalar Barajı: %23,48

          Kazandere Barajı: %78,06

          Pabuçdere Barajı: %77,79

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        15 gün süre verdi
        15 gün süre verdi
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
        Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden Turabi çıktı!
        Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden Turabi çıktı!
        İTÜ, Harvard öğrencilerine eğitim kapısını açtı
        İTÜ, Harvard öğrencilerine eğitim kapısını açtı
        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı
        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı
        Beşiktaş'tan kanat hamlesi!
        Beşiktaş'tan kanat hamlesi!
        Habertürk Anasayfa