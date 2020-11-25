FOX TV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisi dün akşam 15. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Nehir'in İstanbul'a gelmesinin ardından bir karar vermesi gereken Nazım kararını verir. Baraj 15. bölümde neler oldu? Dizinin takipçileri tarafından merakla beklenen Baraj 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım, Nehir’i seçerek onun peşinden İstanbul’a gelmiştir. Fakat Ayşe’nin kaçırılması, Nazım’ın öncelikleri yeniden gözden geçirmesine sebep olacaktır. Nehir, Nazım’dan vazgeçtiğini aklına dinletebilse de kalbine dinletemez. Nazım’ın zorlu anında yanında olmak istese de hem onun yanında olup hem de nasıl mesafeli olacağını bilemez. Üstelik Nazım’ın arkadaşı Hakan’ın gizemli tavırları Nehir’i rahatsız etmektedir. İstanbul’a dönmüş olmasına rağmen Tarık kendini köşeye sıkışmış bulur. Hem Fulya’nın şüphesinden hem de cinayet suçundan tamamen kurtulabilmek için son kez baraja dönmeye karar verir. Tarık’ın planı herkesin hayatını değiştirmek üzeredir.

BARAJ 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisi yeni bölümü 1 Aralık Salı akşamı yayınlanacak. Baraj 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.