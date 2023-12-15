Banyo terapisi: Her gün banyo yapmanın sağlığınıza 6 yararı
Banyo yapmak hayatın yoğunluğuyla boğuşan yetişkinler için bir lüks olabilir. Duş alıp çıkmak zamandan tasarruf sağlasa da bazen vücudunuzun rahatlatıcı bir banyoya ihtiyacı olabilir. Peki her gün banyo yapılırsa ne gibi yararları olabilir? İşte sizin için banyo yapmanın 6 yararı...
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Araştırmalara göre vücudumuzun yüzde 60’ı sudan oluşur ve banyoda vakit geçirmemiz çok doğaldır. Bunu düzenli bir alışkanlık haline getirmeye vaktiniz olmayabilir ancak banyo yapmanın sağlığınıza hem zihinsel hem de fiziksel yararları vardır. İşte, her gün banyo yapmanın size sağlayacağı bazı faydalar…
Not: Herhangi bir cilt rahatsızlığınız veya alerjiniz varsa doktorunuza danışmanızda fayda var.
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DAHA KOLAY NEFES ALMANIZI SAĞLAYABİLİR
Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde yayımlanan makaleye göre, banyoda vakit geçirmenizin, akciğerleriniz ve alınan oksijen miktarınız üzerinde iyi bir etkisi olabilir. Sıcak suyun göğsünüze uyguladığı basınç nedeniyle buhar, solunum yollarınızı ve sinüslerinizi temizleyerek nefes almanızı kolaylaştırabilir.
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KURU CİLDİNİZE İYİ GELİR
Cildinizin yeterince yağ içermediği için kuru olduğunu düşünebilirsiniz, ancak durum böyle değildir. Kuru cilt, sadece yağ eksikliğiyle ilgili değildir, aynı zamanda cildin nem dengesini koruma çalışmasıyla ilgilidir. Bu nedenle sıcak suyla banyo yaptığınızda cildinizin doğal yağ üretimini artırarak cildin nemini korumasına yardımcı olabilir.
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DEPRESYONA İYİ GELEBİLİR
Depresyon ciddi bir mental hastalıktır ve genellikle antidepresan ilaçlarla tedavi edilir, yani banyo yaparak çözülecek bir problem değildir. Ancak yapılan bazı araştırmalar, banyo yapmanın sıcaklık fizyolojisindeki değişikliklerle antidepresan etkisi yaratarak depresyon hastalarına iyi geleceğini gösteriyor.
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DAHA İYİ UYUMANIZA YARDIMCI OLABİLİR
Uyku Tıbbı İncelemeleri dergisinde yayımlanan analizde, yatmadan 1-2 saat önce banyo yapmanın özellikle uykusuzlukla mücadele eden kişiler için uyku kalitesini artırabileceği görülüyor. Ayrıca sıcak bir banyo yapmak ellere ve ayaklara kadar olan kan dolaşımını iyileştirerek vücudu sakinleştiriyor, bu durum uyku kalitesine yardımcı oluyor.
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KAS AĞRILARINA İYİ GELEBİLİR
Ilık suyla yapacağınız bir banyo, kasların gevşemesine yardımcı olur ve dizler ile eklemler üzerindeki baskıyı azaltabilir. Ayrıca, dolaşımın da artmasıyla şişkinlik ve iltihap azalabilir.
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FARKINDALIĞINIZI ARTIRABİLİR
20 dakika veya daha uzun süre suda kalırsanız beyin dalgalarınız alfa düzeyine veya teta düzeyine ulaşabilir. Bunlar iyileşmeyi, rahatlamayı ve huzuru destekleyen beyin dalgalarıdır, dolayısıyla zihninizi herhangi bir sorundan arındırmak için bu yöntemi deneyebilirsiniz.
Kaynak: National Library of Medicine, Bright Side, Science Direct, Psychology Today.