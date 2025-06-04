Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Banyo bitkileri ve çiçekleri: banyoya hangi bitkiler konur?

        Banyo bitkileri ve çiçekleri: banyoya hangi bitkiler konur?

        Yaşam alanlarımız dönüşüyor. Artık sadece salonlar ya da balkonlar değil, evin en az vakit geçirilen yerlerinden biri olan banyolar da doğayla buluşuyor. Yeşilin iyileştirici gücünü dört duvar arasında hissetmek isteyenler, banyolarına da bitki dokunuşları katmaya başladı. Ancak her bitki, bu özel alanın koşullarına uyum sağlayamıyor. Nem, ısı ve ışık dengesine dikkat ederek banyonuzda yetiştirebileceğiniz bitkileri yazımızın devamında detaylıca bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 11:17 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Banyo bitkileri ve çiçekleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ev dekorasyonunun en sessiz devrimlerinden biri, banyolarda yaşanıyor. Giderek daha fazla kişi, banyosunu yalnızca işlevsel değil aynı zamanda ferahlatıcı ve estetik bir alan olarak düzenlemeyi tercih ediyor. Bu yeni yaklaşımın başrol oyuncuları ise bitkiler. Doğal bir dokunuşla banyo atmosferini değiştiren bu yeşil dostlar, hem görsel hem de psikolojik bir etki yaratıyor. Peki hangi bitkiler bu özel alana en çok yakışır? Banyoya koyulacak bitkiler? Banyoya hangi bitkiler konur? Soruları ve daha fazlası yazımızda.

        BANYO BİTKİLERİ NELERDİR?

        Banyolar, evin diğer alanlarına kıyasla daha nemli, ışıksız ya da az ışıklı ve sıcaklık değişimlerine açık alanlardır. Bu özel koşullar, her bitkinin burada gelişemeyeceği anlamına gelir. Ancak bazı bitkiler vardır ki, tam da bu ortamları sever. Banyo bitkileri olarak adlandırılan bu türler, nemi seven, doğrudan güneş ışığına ihtiyaç duymayan ve görece dayanıklı yapısıyla dikkat çeker. Örneğin, paşa kılıcı (sansevieria), düşük ışık koşullarında bile yapraklarını dimdik tutabilir. Aşk merdiveni gibi eğrelti otları yüksek nemi sever ve bu nedenle banyolarda çok iyi gelişir. Aloe vera ise hem görsel olarak hoş bir bitkidir hem de sabah rutininizde bir cilt dostu olarak size eşlik edebilir.

        REKLAM

        BANYO ÇİÇEKLERİ NELERDİR?

        Çiçek açan bitkiler genellikle güneşi sever. Ancak her çiçek, güneşli pencere önlerinde yetişecek diye bir kural yok. Bazı çiçek türleri loş ışıkta da hayatta kalabilir, hatta gelişebilir. Banyo gibi nemli ortamlarda çiçek açabilen bitkiler, ortama hem estetik hem de ferah bir enerji katar. Barış çiçeği (spatifilyum) bunların başında gelir; düşük ışıkla yetinir, suyu sever ve zarif beyaz çiçekleriyle bulunduğu ortama sadelik katar. Antoryum, kırmızı veya pembe çiçekleriyle dikkat çeker ve sıcak, nemli alanları sever. Bromelyad türleri, tropikal görünümleri ve dayanıklılığı sayesinde banyolarda tercih edilebilir.

        TUVALETE KOYULABİLECEK ÇİÇEKLER NELERDİR?

        Tuvaletler genellikle az ışık alan, küçük ve havalandırması sınırlı alanlardır. Bu nedenle çiçek tercihi yaparken dayanıklılık ve düşük bakım ihtiyacı ön planda olmalıdır. Kurdele çiçeği, dar alanlarda bile yaşam alanı bulabilir ve havadaki toksinleri temizleme özelliği ile öne çıkar. Salon sarmaşığı (pothos) ise hem asılı saksılarda hem de raflarda büyüyerek alana hareketlilik katar. Eğer renkli bir dokunuş isteniyorsa orkideler, özellikle haftalık bakımla uygun ışık alırlarsa tuvalet gibi alanlarda çiçeklerini sergileyebilir. Sık sulama istemeyen sukulent türleri ise pencere kenarına konulduğunda hem dekoratif hem de fonksiyonel bir seçenek olabilir.

        BANYODA ÇİÇEK YETİŞİR Mİ?

        Pek çok kişi banyoda çiçek yetiştirmenin zor olduğunu düşünür, oysa doğru tür seçildiğinde bu alanlar bitkiler için adeta mini bir sera işlevi görebilir. Sürekli buharlı ve nemli bir ortam sunan banyolar, bazı tropikal çiçek türleri için ideal koşulları sağlar. Ancak çiçeklerin sağlıklı kalabilmesi için birkaç temel koşulun sağlanması gerekir: Işık, hava akışı ve drenaj. Eğer banyonuzda doğal ışık kaynağı yoksa, düşük ışıkta da çiçek açabilen bitkileri tercih etmek ya da yapay ışık desteği kullanmak gerekebilir. Ayrıca havanın tamamen durgun olmaması, küf ve mantar oluşumunu önlemek adına önemlidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düzce gişelerde hareketlilik başladı! Gidiyorlar!
        Düzce gişelerde hareketlilik başladı! Gidiyorlar!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İsrail Şara'yı hedef aldı: Saldırı tehdidinde bulundu
        İsrail Şara'yı hedef aldı: Saldırı tehdidinde bulundu
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Esnafa, mülk sahibinden mobbing iddiası!
        Esnafa, mülk sahibinden mobbing iddiası!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Habertürk Anasayfa