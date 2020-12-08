Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Çağdaş Altay, Sezgin Çınar, Özcan Sultanoğlu
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Berat Satılmış (Dk. 46 Hakan Bilgiç),Pote, İshak Çakmak, Landel (Dk. 86 Fırat Arıkan),Doğan Can Davas (Dk. 75 Selçuk Alibaz),Onur Akbay, Rayo (Dk. 46 Traore),Halilovic, Mehmet Yiğit, Abdurrahim Dursun
Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Dk. 46 Canberk Yurdakul),Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Ramazan Keskin (Dk. 90 Ozan İsmail Koç),Burak Kapacak (Dk. 84 Çağatay Yılmaz),Özer Hurmacı (Dk. 66 Recep Aydın),Ali Akman, Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak, Batuhan Kör (Dk. 66 Tuğbey Akgün)
Goller: Dk. 45 Özer Hurmacı, Dk. 52 Ali Akman ( Bursaspor),Dk. 68 İshak Çakmak (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Burak Kapacak, Dk. 64 Canberk Yurdakul, Dk. 90+3 Ali Akman (Bursaspor),Dk. 57 Halilovic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
TFF 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçında Bursaspor, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.
3. dakikada Ali Akman’ın pasında Burak Kapacak kaleci Zülküf ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta attı.
19. dakikada Abdurrahim’in sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Halilovic kafa vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.
29. dakikada kontra ataklarla etkili olmaya çalışan Bandırmaspor’da Pote’nin kafa vuruşu kaleci Ataberk’in ellerinde kaldı.
45. dakikada Özer Hurmacı savunmanın arkasına sarktı ve topu Zülküf’ün üzerinden ağlarla buluşturdu. 0-1
52. dakikada Özer’in ortasında Zülküf topu elinden kaçırdı. Ali Akman boş kaleye topu yolladı ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2
68. dakikada Traore'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda İshak Çakmak topu filelere gönderince fark bire düştü. 1-2
90. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Traore'nin kafa vuruşu kaleci Canberk'te kaldı.
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