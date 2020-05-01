Galatasaray'ın transfer listesinde olduğuna dair haberler, uzun süredir manşetleri süsleyen Mario Balotelli, geleceğina dair önemli açıklamalar yaptı. İtalyan futbolcu, "Brescia’da mutluyum ve ayrılmak istemiyorum. Brescia benim şehrim ve bir sürü harika adam ve olağanüstü hayranları olan harika bir kulüpteyim” dedi.

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