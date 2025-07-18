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        Haberler Gündem Balıkesir’de ambulansa park halindeki otomobil engeli - Güncel haberler

        Balıkesir’de ambulansa park halindeki otomobil engeli

        Balıkesir'in Marmara Adası'nda rahatsızlanan bir vatandaşa ulaşmak isteyen ambulans, yol ortasına park edilen otomobil nedeniyle dakikalarca gecikti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 00:23 Güncelleme: 18.07.2025 - 00:23
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        Olay, öğleden sonra Çınarlı Mahallesi Kerem Baki Sokak’ta meydana geldi.

        Araç girişinin yasak olduğu, sadece acil durumlarda kullanılan sahil yolunda K.A. (65) rahatsızlandı. Bölgeye ambulans sevk edilirken, tek giriş yolunu otomobil kapattı.

        Zabıta ekipleri ve çevredekiler, aracın sahibine ulaşamayınca aracı güç kullanarak kenara çekmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen araç sahibi otomobili çekince ambulans hastaya ulaştı.

        Rahatsızlanan vatandaşa ilk müdahale Marmara Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Daha sonra hasta deniz ambulansı ile Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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