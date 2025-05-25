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        Haberler Gündem Balıkesir'de zincir üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'de zincir üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'de zincir üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 16:06 Güncelleme: 25.05.2025 - 16:06
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        Balıkesir'deki fabrika yangını söndürüldü
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        Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren zincir üretim fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Fabrikanın krom kaplama ünitesi bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında fabrikada maddi hasar oluştu.

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        #Balıkesir
        #haberler
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