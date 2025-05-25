Balıkesir'de zincir üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'de zincir üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 25.05.2025 - 16:06 Güncelleme: 25.05.2025 - 16:06
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren zincir üretim fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Fabrikanın krom kaplama ünitesi bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında fabrikada maddi hasar oluştu.
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