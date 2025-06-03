Balıkesir'de orman yangını çıktı

Dursunbey ilçesine bağlı Adaören ve Çavuşlar kırsal mahalleleri arasındaki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

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Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak sevk edildi.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.