Balıkesir'de trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Çanakkale Edremit kara yolunun Altınoluk İskele Mahallesi yakınlarında Y.E. idaresindeki minibüs, aynı yönde ilerleyen O.Y. idaresindeki tomruk yüklü kamyona çarptı.
Kazada minibüs sürücü Y.E. ve araçta yolcu olarak bulunan Y.K, F.K, F.G.K, A.K. ve N.E. çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan Y.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.