Balıkesir'de orman yangını çıktı

Bigadiç ilçesi Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Üç helikopter ve 4 uçak ile havadan, 6 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile karadan çalışma yapan ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Yangın çıkan bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.