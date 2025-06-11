Balıkesir Belediyesi'nden askere gidecek gençlere destek
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, askere gidecek gençlere 5000 TL destek vermeye başladıklarını duyurdu
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, X hesabından "Bizim kültürümüzde asker ocağı, peygamber ocağıdır. Vatani görevini yapacak yiğitlerimizin bir nebze yanında olmak ve ailelerinin yükünü hafifletmek sosyal belediyeciliğin asli görevlerindendir.
Bu nedenle 6 ay temel askerlik görevini yapacak ve ihtiyaç sahibi olan kahramanlarımıza 5 bin TL maddi destekte bulunacağız. Son başvuru: 1 Temmuz 2025. Detaylı bilgi: 444 40 10" duyurusunda bulundu.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.