Balıkesir Belediyesi'nden askere gidecek gençlere destek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, X hesabından "Bizim kültürümüzde asker ocağı, peygamber ocağıdır. Vatani görevini yapacak yiğitlerimizin bir nebze yanında olmak ve ailelerinin yükünü hafifletmek sosyal belediyeciliğin asli görevlerindendir.

Bu nedenle 6 ay temel askerlik görevini yapacak ve ihtiyaç sahibi olan kahramanlarımıza 5 bin TL maddi destekte bulunacağız. Son başvuru: 1 Temmuz 2025. Detaylı bilgi: 444 40 10" duyurusunda bulundu.

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Bizim kültürümüzde asker ocağı, peygamber ocağıdır. Vatani görevini yapacak yiğitlerimizin bir nebze yanında olmak ve ailelerinin yükünü hafifletmek sosyal belediyeciliğin asli görevlerindendir. 🇹🇷



Bu nedenle 6 ay temel askerlik görevini yapacak ve ihtiyaç sahibi olan… pic.twitter.com/YFsG1ByR24 — Ahmet AKIN 🇹🇷 (@ahmetakin) June 11, 2025

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.