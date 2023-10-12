Baktıkça daha komik hale gelen fotoğraflar
Bazı fotoğraflar o kadar eğlenceli olabilir ki geçen senelere rağmen ilk günkü gibi hissettirir. Bu anılar aynı zamanda hayatın neden yaşamaya değer olduğunu en iyi anlatan karelerdir.
- 1
"3 yaşındaki çocuğum saklambaç oynamayı öğreniyor..."
- 2
"Bu koltuk bana çok iyi gelecek!"
- 3
"İş arkadaşıma bir soru sormak için gittim ve onu tamamen uyanık ve işine odaklanmış halde buldum."
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- 4
"Hardal çocuk."
- 5
"6 ayımı yeni doldurdum, katı gıdalara geçiş iyi gidiyor."
- 6
"En iyi resmimizi çerçevelettik."
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- 7
"Kediye kendi ilacını tattırıyor!"
- 8
"Eşime sürpriz yapmak için evdeki bir fotoğrafı, photoshopladığım bir fotoğrafla sessizce değiştirdim."
- 9
"Yeğenimle oynadığım bir saklambaç oyununu gerçekten kaybedeceğimi düşünmemiştim... (Ona fotoğraf için poz vermesini söyledim)."
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- 10
"Çocuğum bu portremi 10 yıl önce yapmıştı. Hâlâ aynı görünüyorum."
- 11
"Arkadaşımın kedisi bu akşam yemeğinde biftek servisini kibarca bekledi."
- 12
"Bugün köpeğimize yeni yatak aldık."
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- 13
"Akşam yemeği randevusu."
- 14
"Ödül poşetinin açıldığını duydu."
Kaynak: Reddit