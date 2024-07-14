Bakım rutinlerindeki doğru bilinen yanlışlar: İşte gerçekler ve aslında uygulamanız gereken yöntemler!
Günümüzde bakım rutinleri hakkında pek çok bilgiye ulaşmak mümkün. Ancak bunların hepsi doğru olmayabilir ve yanlış bilinen bakım rutinleri, cildinize ve saçınıza zarar verebilir. Peki, bu yanlış bilinen bakımların doğruları neler olabilir? İşte sizin için 7 tane yanlış bilinen bakım rutininin doğrusu ve yapabilecekleriniz!
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Bakım rutinlerinizde doğru bildiğiniz yanlışlar, güzellik ve sağlık hedeflerinize ulaşmanızı engelleyebilir. Pek çok kişi, yıllardır süregelen yanlış bilgileri uygulayarak cilt ve saç sağlığını riske atabiliyor. Bu yüzden haberimizde en yaygın bakım hatalarını ve bu hataların doğrularını derledik. İşte, ''yüz sıcak suyla yıkanmalıdır'' gibi bakım rutinlerinin doğrularına dair detaylar...
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1. ''HER GÜN MAKYAJ YAPMAK CİLDİ MAHVEDER''
Her şeyde olduğu gibi burada da önemli olan doğru kullanımdır. Her gün makyaj yapmak, sonrasında doğru şekilde temizlendiği sürece cilt için kötü değildir.
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Gözenekleri tıkamayan kaliteli ürünler seçtiğinizden ve yatmadan önce makyajınızı tamamen çıkartırsanız cildinizde bozulma olmayacaktır. Ancak hormonal bir faktörün etkilediği durumlarda bir dermatologla görüşmenizde fayda olabilir.
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2. ''KIRIŞIKLIK KARŞITI KREMLER YAŞLANMAYI YAVAŞLATIR''
Yaşlanma belirtilerini tamamen tersine çevirebilecek sihirli bir krem yoktur. Sağladıkları tüm faydalara rağmen çoğu kırışıklık önleyici kremin yalnızca geçici nemlendirme sağladığını biliniyor. Ayrıca, uzun süreli etkisinin olduğuna dair de bir kanıt yoktur.
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Dermatolog doktor Anjali Mahto, ''klinik verilere bakarsak, gerçek yaşlanma karşıtı veya gençleştirici etkilere sahip olduğu gösterilen çok az içerik var.'' diyor. İnce çizgi ve kırışıklıkların görünümünü en aza indirgemek için retinoidlerin yarar sağlayabileceğini ancak tamamen işe yaramayacağını da ekliyor.
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3. ''YÜZ SICAK SUYLA YIKANMALIDIR''
Yüzünüzü sıcak suyla yıkamak cildin hassasiyetini artırarak kurumasına ve bazı doğal yağların kaybolmasına sebep olabilir. Bu yıkamalar ciltte sertleşmeye neden olur ve hatta tahrişe neden olabilir. Cilde zarar vermemek için ılık suyla yıkamak ve hafif bir temizleyici kullanmak en iyisi olabilir.
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4. ''DOĞAL ÜRÜNLER HER ZAMAN DAHA İYİDİR''
Doğal içerikler, kullanılan ürünün; çiçeklerden, köklerden, bitki yapraklarından veya tohumlardan elde edilerek yapıldığı anlamına gelir. Doğal olanı sağlıklı olanla ilişkilendirme eğiliminde olsak da doğal içeriklerin, sentetik olanlardan daha iyi olduğunu gösteren kanıt yoktur.
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Birçok doğal bileşen, alerjiye sebep olabileceğinden herhangi bir ürünü cildinize uygulamadan önce iyice araştırmanız ve etiketleri okumanız önemlidir.
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5. ''SAÇI SÜREKLİ KESMEK DAHA HIZLI UZATIR''
Saçlarınızı belirli aralıklarla kestirmek uçların kırılmasını ve kırılmasını önlemeye yardımcı olabilir ancak daha hızlı uzamasını sağlayacağı doğru değildir. Saç kestirmenin faydaları vardır ancak saç büyümesi köklerden başladığı için bu uygulamayla hızlandırılabilecek bir süreç değildir.
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6. ''SİVİLCELER KİRDEN DOLAYI OLUŞUR''
Sivilcenin kirli çarşaflar ve temizlenmeyen yüzden dolayı oluşabildiği durumlar vardır ancak her zaman bu durum geçerli değildir yani ilk sebep bunlardan çok hormonal ve genetik faktörlerin birleşimiyle ilgilidir. Ayrıca, yüzünüzü gereğinden fazla yıkamak veya çok sert yıkayarak tahriş etmek sivilcelerin daha da kötüleşmesine sebep olabilir.
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7. ''YAZIN GÜNEŞLENMEK SAĞLIĞA ÇOK İYİ GELİR''
Her zaman uygun korumayla güneşlenmenin, D vitaminini vücuda almanın en kolay yollarından biri olduğunu söylenir. Ancak bronzlaşma, uzun süreli güneş hasarına neden olabileceği ve cilt hastalıklarına yakalanma riskini artırabileceği için sağlıklı değildir. D vitamini almak için içeriğinde bu vitamini bulunduran belirli yiyecekleri tüketebilirsiniz.
Kaynak: Wake Health, Glamour Magazine, Bright Side, AA Dermatology