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        Haberler Gündem Bakan Memişoğlu: 81 ilde kurban kesimi sırasında 14 bin 372 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Bakan Memişoğlu: 81 ilde kurban kesimi sırasında 14 bin 372 kişi yaralandı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde; 81 ilde toplam 14 bin 372 kişinin kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 01:05 Güncelleme: 07.06.2025 - 01:05
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurban Bayramı'nın ilk gününde; Başkent Ankara’da 1049, İstanbul’da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634, Manisa'da 572 olmak üzere 81 ilimizde toplam 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık tesislerimize başvurmuştur. Kurban kesimlerinin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor; henüz kurbanını kesmeyen vatandaşlarımıza bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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