11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ülker Stadı'nda Türkiye ile Arnavutluk arasında oynanan milli maçı izlemeye Şırnak UYAFA Takımı'nın oyuncularıyla yürüyerek gitti.
Bakan Kasapoğlu'na, milli maça giderken, İspanya'da düzenlenecek Costa Brava Futbol Turnuvası'nda mücadele edecek Ciner Grubu'nun sponsorluğundaki Şırnak UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi) Takımı oyuncuları eşlik etti.
Eminönü İskelesi'nden vapura binen Bakan Kasapoğlu, Kadıköy İskelesi'ne geldi. Bakan Kasapoğlu'nu burada Şırnak UYAFA Takımı oyuncuları karşıladı.
Oyuncularla buluşan Bakan Kasapoğlu, birlikte Türkiye-Arnavutluk milli maçını izlemek üzere yürüyerek Ülker Stadı'na gitti. Yürüyüş boyunca futbolseverler, Bakan Kasapoğlu'na ve Şırnak UYAFA Takımı oyuncularına sevgi gösterisinde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, Şırnak UYAFA Takımı oyuncuları ile stada giderek Türkiye-Arnavutluk müsabakasını tribünden takip etti.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, Şırnak UYAFA Takımı'nın İspanya'dan şampiyon olarak döneceğine inandığını söyledi.
Genç oyunculara çok güvendiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Geçen yıl şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attınız. Tekrar şampiyonluğa ulaşacağınıza yürekten inanıyorum. Turnuva süresince ülkenizi, bayrağınızı temsil ettiğinizi aklınızdan çıkarmayın. Bu ülkenin hem bir bakanı olarak hem de bir ağabeyiniz olarak daima arkanızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Sizlere başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
İSPANYA'YA GİDECEKLER
Ciner Grubu'nun sponsorluğundaki Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi'nin Şırnak'ta yaptığı seçmeler sonucu oluşturduğu takım, 13-19 Ekim'de İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Costa Brava Futbol Turnuvası'na katılacak. Şırnak UYAFA Takımı, geçtiğimiz yıl aynı turnuvada şampiyon olarak büyük bir başarı göstermişti.
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