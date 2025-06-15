Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve İsrail arasında çatışmalar ele alındı.
Giriş: 15.06.2025 - 15:00 Güncelleme: 15.06.2025 - 15:00
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkili görüşmede İsrail ve İran arasındaki çatışmayı ele aldı. Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'a "endişe verici" çatışmayı ve nükleer anlaşmazlığı çözmenin tek yolunun diplomasi olduğunu söylediği belirtildi.
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