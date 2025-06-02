Bakan Fidan'dan İstanbul müzakerelerine dair açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen müzakerelere dair değerlendirmede bulundu.

Bakan Fidan, açıklamasını X hesabı üzerinden yaparken, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

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"Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptık. Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar.

İnsani takas başlığında, yeni kategorilerde ve daha yüksek sayıda mübadele üzerinde anlaşmaya vardılar. Taraflar, ateşkes ve barış konusundaki perspektiflerini yansıtan muhtıraları teati ettiler.

Bu metinler üzerinde önümüzdeki günlerde teknik düzeyde çalışmaları başlatmayı uygun buldular.

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Toplantıda ayrıca liderler düzeyinde bir görüşme için zemin hazırlıklarının sürdürülmesinde mutabık kaldılar.

Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir.

Bu tarihi süreçte, Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum."

*Fotoğraf: DHA