Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Bak, 'Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı’ açılışı na katıldı

        Bakan Bak, 'Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı’ açılışı na katıldı

        Bahçelievler Belediyesi, Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatmak amacıyla Genç Parkı'nın ismini 'Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı' olarak değiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 18:44 Güncelleme: 04.07.2025 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bak, 'Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı' açılışına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bahçelievler Belediyesi, Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin adını yaşatmak amacıyla Genç Parkı’nın ismini ‘Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı’ olarak değiştirdi. Parkın açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Mattia Ahmet Minguzzi gerçekten bir sembol. O gülüşü, heyecanı, özgüveni bizlere çok güzel şeyler hatırlatıyor. Pırıl pırıl gençlerin neler ifade ettiğini hatırlatıyor” dedi.

        Bahçelievler Belediyesi, Kadıköy’deki bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin adını yaşatmak amacıyla, Genç Parkı’nın ismini ‘Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı’ olarak değiştirdi. Bugün gerçekleştirilen açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, babası Andrea Minguzzi, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        REKLAM

        Açılış kapsamında, Mattia Ahmet Minguzzi anısına 25 kaykay ve 100 bisiklet gençlere hediye edildi. Dağıtımlar, Bahçelievler Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan başvurular arasından çekilişle belirlendi.

        BAKAN BAK: AKRAN ZORBALIĞININ YAKINDAN TAKİPÇİSİYİZ

        Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Mattia Ahmet Minguzzi gerçekten bir sembol. O gülüşü, heyecanı, özgüveni bizlere çok güzel şeyler hatırlatıyor. Pırıl pırıl gençlerin neler ifade ettiğini hatırlatıyor. 5 ay oldu. Aileye tekrar başsağlığı diliyoruz. Bizler de bunu yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuyu yakından takip ediyor. Bundan yaklaşık iki ay önce, Pendik'te de bir açılış yaptık. Orada da ismini vermiştik. Çünkü pırıl pırıl bir genç, sporun içerisinde olan bir genç. Bana göre kaykayı ile burada da özel figür çiziyor. Ailenin dik duruşu gerçekten çok kıymetli. Biz özellikle akran zorbalığı ve sokaklarda yaşadığımız bu süreci çok yakından takip ediyoruz. Özellikle de bakanlıklar olarak çok yakından çalıştığımız bir konu. Tabii ailelerimize de çok büyük görev düşüyor” dedi.

        REKLAM

        Bak, “Ailelerin öncelikle çocuklarıyla çok yakından ilgilenmesi ve konuşması gerekiyor. Sevgi bedava. Her ailenin çocuğuna sarılması, onunla güzel şeyleri paylaşması ve onu dinlemesi lazım. Onu dinleyince sorunlarını, ifade etmek istediklerini, beklentilerini dinleyebiliyorsunuz, algılayabiliyorsunuz. Siz dinlemezseniz başkaları dinliyor. O başkaları başka yönlere yönlendiriyor. Kötü alışkanlıklara, içinden çıkamayacağı durumlara, kötü süreçlere aktarıyor. Aile olarak çocuklarımıza sahip çıkacağız, onlarla konuşacağız, sarılacağız. Kritik noktalardan bir tanesi bu. Bağımlılıkla mücadele de en önemli noktalardan bir tanesi bu. Aile bireyi olarak çocuğunuzu yakından takip edip onun hedeflerini dinlemeniz lazım. Sorunlarını dinlemeniz lazım. İsteklerini dinlemeniz lazım. Bu çok önemli. Tabii okullarda o akran zorbalığını görüyoruz. Filmlere özenmek gibi hareketlerle de gençlerin bir şekilde kötü yönde değiştiğini görüyoruz. Bunun için tabii mahallenin büyüklerine iş düşüyor. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çocuklarımızı yaz spor okullarına davet ediyoruz. Spor kurslarımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

        Bak son olarak şunları söyledi:

        “Yeşil vatan için mücadele eden orman işçileri ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Orman yangınları için dikkatli olacağız. Piknik yaparken dikkatli olacağız. Ateş yakmayalım, ormanları temiz tutalım. Bu bir seferberlik. İnşallah bu mücadelede ülkemiz başarılı olacak. Geçmiş olsun diliyoruz.”

        Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise “Bu olay hepimizin içine kendi çocuğumuz gibi oturdu. Mattia Ahmet artık bir sembol değil gerçek bir kahramandır. Biz çocuklarımızın ve gençlerimizin serserilikten uzak yetişmesini sağlamak istiyoruz. Sporu ve sanatı bu yüzden önemsiyoruz. Eğitim zaten vazgeçilmez şartımız. Dördüncü şartımız ise muhakkak bir vicdan fikrini verecekler. Vicdan fikriyle iyilikle büyüyecekler” ifadelerini kullandı.

        Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi de “En baştan beri mücadeleye hiç durmadan devam ediyoruz. Birçok çocuğumuz oldu. Bir sürü çocuklar bize mesaj atıyor: 'Yasemin abla ayakta dur' diye. Bu hepimizin mücadelesi. Onlar için ayakta durmaya çalışıyoruz. Tabii ki kolay değil. Hala çok acı çekiyoruz. Ama Allah güç veriyor. Ahmet’in de eli her zaman omuzumuzda.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        Almanya'dan Ukrayna için Patriot girişimi
        Almanya'dan Ukrayna için Patriot girişimi
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Baba ile oğluna kanlı infazda detaylar ortaya çıktı!
        Baba ile oğluna kanlı infazda detaylar ortaya çıktı!
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Habertürk Anasayfa